Başbakan Yıldırım'dan Ev ve Okul İnşaatı Ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Tire ilçesinde kendisini davet eden Ok ve Kaya ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Tire İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, salonun çıkışında kendisini görmeyi çok isteyen 6 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Özen'in arzusunu yerine getirmek için Ok ailesini ziyaret etti. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok'un babası Ahmet Ok ve annesi Latife Ok ile bir süre sohbet eden Yıldırım, Ok ailesinin bir yakınının oğlu olan Ahmet Özen'i severek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ardından kendisini yan apartmandaki evine davet eden Kaya ailesini de kırmadı.

Ev sahibi Özlem Kaya ve ailesini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ailenin 4 aylık bebeği Melis'i kucağına alarak sevdi. Ziyaret sırasında Kaya ailesinin bir ferdi "Sizi hep televizyondan görüyorduk. Biz atadan, dededen CHP'liyiz ama sizi evimizde gördük çok mutlu olduk" dedi. Özlem Kaya'nın annesinin "Kırmadınız geldiniz çok mutlu oldum. Tire'yi beğendiniz mi?" sözleri üzerine Başbakan Yıldırım, "İnsanı ile doğası ile Tire huzur veren bir yer." karşılığı verdi.

Ziyaret çıkışında toplananların yanına giden Başbakan Yıldırım, sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Bu sırada bir kişi Yıldırım'ın yakasına Türk bayrağı ve zeytin yaprağı figürlü el işlemeli rozet taktı.

Okul inşaatını inceledi

Başbakan Yıldırım, daha sonra Karabağlar ilçesine geçerek Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu inşaatını inceledi.

İnşaatı gezen Yıldırım, okulun terasında vatandaşları selamladı, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.