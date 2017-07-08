Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş Yatırımlarının Değerlendirilmesi Toplantısı'na Katıldı
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Yatırımlarının Değerlendirilmesi Toplantısı'na katıldı.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Yatırımlarının Değerlendirilmesi Toplantısı'na katıldı.
Kaynak, Kahramanmaraş Valiliği Koordinesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, belediyeler ve resmi kurumların yaptığı çalışmalar ile yapılacak yatırımlara ilişkin hazırlanan sunumları inceledi.
Yaklaşık 5 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Kaynak, görüşülen konular hakkında kısa değerledirmede bulundu.
Geçen yıl yapılan değerlendirme toplantısında alınan kararların büyük bir bölümünün gerçekleştiğine işaret eden Kaynak, Kahramanmaraş geneliyle ilgili sorunların tamamına hep beraber çözüm üretileceğini kaydetti.
Vali Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Uğur Dilipak, Nursel Reyhanlıoğlu, İlker Çitil, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, ilçe belediye başkanları ile daire müdürlerinin katıldığı toplantının ardından Kaynak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesince Kuzey Çevre Yolu çalışma alanına geçerek burada incelemede bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'tan yol çalışmaları hakkında bilgi alan Kaynak, yürütülen çalışmalarda başarı diledi.