Başbakan Yardımcısı Akdağ, Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri Açılış Törenine Katıldı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Afrin'de kahraman yavrularımız bütün dünyaya bir hak mücadelesi, terörle mücadele nasıl yapılır öğrettiler. Bugün bazı batılı ülkeler, o ülkelerdeki medya, politikacılar haksızlık yapmaya ve gerçekleri ne kadar saptırmaya çalışırsa çalışsınlar bütün dünya biliyor ki çok güçlü bir askeri operasyon kabiliyeti, çok güçlü ve şefkatli bir insanilikle bir araya gelebilir. Biz bunu Suriye'de başka hiçbir silahlı güçte görmedik." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri açılışına katıldı.

Açılış, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseri ve Gümüşhane Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterileriyle başladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 gün önce ziyaret ettiği Gümüşhane'de AK Parti Siyaset Akademisi kapsamında düzenlenen programa katıldığını, bu ziyaretinde Gümüşhane'nin geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Büyükşehirlerde yaşayanların başlarını dinlemek, gönüllerini dindirmek için gideceklerin yerlerin başında Gümüşhane'nin geldiğini anlatan Akdağ, son yıllarda, özellikle yaz mevsimlerinde Gümüşhanelilerin kendi beldelerine döndüğünü, köylerin de yaşanası hale geldiğini vurguladı.

Vali, milletvekilleri, belediye başkanı, rektör ve şehirdeki ticaret erbabının şehrin kalkınması ve huzur ortamının sürekliliği için gayret ettiğini belirten Akdağ, bunun da iftihar edilecek bir durum olduğunu kaydetti.

Bazı şehirlerden yaşanan göçe de işaret eden Akdağ, "Bu göç olmasın istiyoruz. Sadece alt yapıyla değil, ticaretin kalkınmasıyla da bu göçü önleyebiliriz. Türkiye'de Kuzeydoğu Anadolu'da göçün varlığı bu şehirler açısından çok da büyük bir problem teşkil etmiyor. Biz şehirlerimizde çok mutluyuz. İşsizlik oranları yüksek değil. Alt yapıları da geliştirilince şehirlerimiz yaşanılası oldu. Büyükşehirlerde ne kadar yatırım yaparsanız yapın sıkıntıları çözmek zorlaşıyor. Dolayısıyla bizim mutlaka Kuzeydoğu Anadolu bölgesini ekonomik açıdan da kalkındırıp, göçü yavaşlatmamız, durdurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de değerlendirmelerde de bulunan Akdağ, şunları söyledi:

"Orada kahraman yavrularımız bütün dünyaya bir hak mücadelesi, terörle mücadele nasıl yapılır öğrettiler. Bugün bazı batılı ülkeler, o ülkelerdeki medya, politikacılar haksızlık yapmaya ve gerçekleri ne kadar saptırmaya çalışırsa çalışsınlar bütün dünya biliyor ki çok güçlü bir askeri operasyon kabiliyeti, çok güçlü ve şefkatli bir insanilikle bir araya gelebilir. Biz bunu Suriye'de başka hiçbir silahlı güçte görmedik. Aslında dünyada da bunun pek bir örneği yok. Günümüz savaşlarında sivillere çok ciddi zararlar veriliyor. Bir sivilin burnunu kanatmadan bu operasyon büyük bir muvaffakiyetle tamamlandı. Bu operasyona karar verilirken Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek basireti ve feraseti, hızlı hareket etme ve ordumuzun tecrübesi, kabiliyetleri Allah'a şükür bizi zafere ulaştırdı."

Törene katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Gümüşhane Günleri'nin tarih, maneviyat ve tabiat açısından yeniden doğuş haftasına denk geldiğini anımsatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hukuki olarak şimdi bir büyükşehir kavramı çıktığını anımsatan Davutoğlu, "Şehirlerin büyüklüğü hukuki olarak büyükşehir olması ya da çok nüfus veya çok geniş bir coğrafyaya sahip olmasıyla ölçülmez. Şehirlerin büyüklüğü bıraktıkları mirasla ve insanların temsil ettiği değerlerle ölçülür. Bizim için Gümüşhane büyük bir şehirdir." diye konuştu.

Açılış törenine, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Osman Aktaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, eski bakanlardan Mahmut Oltan Sungurlu, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 5 gün boyunca gezilebilecek.