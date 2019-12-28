Başbakan Tatar TÜGEM 4. Büyük Buluşmasına Katıldı
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Başbakan Tatar TÜGEM 4. Büyük Buluşmasına Katıldı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) olağan Genel Kurulu 26 Aralık 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton otelinde toplandı.

28.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:59
Başbakan Tatar TÜGEM 4. Büyük Buluşmasına Katıldı

Aynı gün "Sektörün Öncüleri Buluşuyor" sloganı ile 4. Büyük buluşmasını da gerçekleştiren derneğin onur konuğu ise KKTC Başbakanı oldu.

TÜGEM kurucu başkanı yaptığı konuşmada "Bugün gayrimenkul sektörünün öncüleri ile tekrar bir aradayız. TÜGEM olarak her geçen yıl büyümeye ve faaliyetlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Sektörümüzü ancak birlik ve beraberlik içinde olarak ileriye taşıyabiliriz. Mesleğine değer katan, gelişim ve eğitim odaklı tüm vizyoner girişimcileri bu çatıya davet ediyoruz. Yeni yılda da birçok yeni projemiz ile sektörümüzdeki ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tatar'dan Yatırım Çağrısı

Etkinliğe katılan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise "Kuzey Türk Cumhuriyeti mevcut doğal kaynakları ile çok değerli bir hale geldi. Bölgenin parla

Kaynak: Bültenler
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