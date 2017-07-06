Başbakan'dan Suriyelilere Uyarı: Haddini Aşan Olursa Sınır Dışı Ederiz

Başbakan Binali Yıldırım, Suriyelilerle son günlerde yaşanan gerilimler konusunda açıklama yaptı. Suriyeli mültecilerden nitelikli olanlara vatandaşlık vereceklerini belirten Yıldırım, "Haddini aşan olursa sınır dışı ederiz" dedi. Son günlerde büyük artış gösteren Suriyeliler ile gerginliğe ilişkin dün İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama gelmişti. Bakanlık, gerginliklerin abartılarak infial yaratılmaya çalışıldığını ve Suriyelilerin suça karışma oranının yüzde 1,32 olduğunu kaydetmişti.

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunu değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli mültecilerden nitelikli olanlara vatandaşlık vereceklerini söyleyerek, "Haddini aşan olursa sınır dışı ederiz" açıklamasını yaptı.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYARAK VATANDAŞLIK VERECEĞİZ"

Gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlık kazanmanın şartlarının kanunla belirlendiğini hatırlattı. Suriyeli mültecilerin arasında akademisyen, bilim adamı ve doktorların bulunduğunu belirten Yıldırım, "Üç milyondan fazla sığınmacı içinden ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikteki kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz" dedi.

"GEREKİRSE SINIR DIŞI EDERİZ"

Haddini aşanların hukuk önünde ceza alalacaklarını da vurgulayan Başbakan, " Gerekirse bu kişileri sınır dışı ederiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara da çağrı yapan Başbakan Yıldırım, Suriyeli mültecilerle ilgili bir taşkınlık tespit etmeleri halinde konuyu güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriyeli mültecilerin karıştığı olaylara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Suriyelilerin Türkiye'de işlenen toplam suçlara oranı Türkiye'deki toplam nüfusları göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz genel suçlarına göre oldukça azdır. Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye'deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama yüzde 1.32'dir. Dilencilikten yakalananlardan bazılarının Suriyeli kılığına girmiş şahıslardan oluştuğu da anlaşılmıştır." denilmişti. (Kaynak: NTV)