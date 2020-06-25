Başarının sırrı kendini olduğun gibi kabul etmekten geçiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başarının sırrı kendini olduğun gibi kabul etmekten geçiyor

Koronavirüs sebebiyle farklılaşan sınav sistemlerine karşın uzmanlar, öğrencilere sınav öncesi ve sınav günü olmak üzere iki ayrı bölümde önerilerini sıralıyor; "Keşke demeyi bırak, kendini olduğun gibi kabul et ve olumlu düşüncelere odaklan."

Başarının sırrı kendini olduğun gibi kabul etmekten geçiyor
25.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:34

İki gün kalan üniversiteye giriş sınavı, öğrencilerin endişelerini artırıyor.

Öğrenciler üniversiteye giriş sınavları için gün sayıyor. Yorucu, stresli ve yoğun geçen çalışma dönemi, yerini sınav öncesi kaygı ve heyecana bıraktı. Uzmanlar, öğrenciler için uyarılarını sınav öncesi ve sınav günü ve olmak üzere iki bölüme ayırıyor ve ekliyor; "Keşke demeyi bırak, kendini çalıştığın, hazırlandığın kadarıyla kabul et. Elimden geleni yaptım diyebilmek bu maratonda seni rahatlatır."

Konuyla ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, sınav öncesi kaygılanmanın normal olduğunu söyledi. Alyu, "Dengeli bir kaygı harekete geçmeyi sağlıyor. Keşke demeyi bırakmalısınız. Kendini çalıştığın, hazırlandığın kadarıyla kabul etmelisin. Elimden geleni yaptım diyebilmek bu maratonda seni rahatlatabilir. Pandemi ya da sınava ilişkin olumsuz haberlerden kaçınmalı, olumlu düşüncelere odaklanmalısınız" dedi. Sınav öncesi bir diğer önemli konunun uyku düzeni olduğunu belirten Alyu, şöyle devam etti: "İsterseniz son güne kadar ders tekrarı yapabilirsiniz, deneme çözebilirsiniz, kalemi elinden bırakmayabilirsiniz. Sadece yeni konu öğrenmeye çalışmayın. Uyku düzeniniz önemli. Sınav saatlerinde zihninizin dinç olacağı bir uyku düzenine geçmiş olmalısınız. Bununla birlikte sınavdan önceki gece uyumayabilirsiniz, bunu kaygı unsuru haline getirmemelisiniz. Sınav öncesi başarılar dilemek için arayan aile büyükleri, akraba ve dostlar bazı adaylarda kaygıyı arttırabilir. Gerekirse bu görüşmeleri sınav sonrasına erteleyebilirsiniz."

Yedi saniye nefes al ve rahatla

Sınav günü öğrencilerin yanlarında rahat hissedecekleri kişiyle sınav alanına gitmeleri gerektiğini ifade eden Alyu, öğrencilerin zamanında ve eksiksiz sınav yerinde olacak şekilde ulaşım planını yapmaları gerektiğini söyledi. Sınav sabahı kahvaltının önemli olduğunun altını çizen Alyu, "Sınava girecekler şekerli gıdalardan uzak durmaya çalışmalı. Bunlar sınav esnasında kan şekerinin düşürüp, konsantrasyonun azalması ve uyku haline sebep olabiliyor. Kaygının çok yükseldiğini hissediyorsan nefes egzersizi en hızlı şekilde daha iyi hissetmene yardımcı olabilir. 4-7 saniyede nefes alarak (nefes alırken karın boşluğunun şiştiği) ve aynı sürede nefesini vererek yapabileceğin bu egzersizi sınav öncesinde denemiş olmaları öğrencilere faydalı olabilir." şeklinde konuştu. Sınava girecekleri testlerde önceden planladıkları şekilde ilerlemeleri konusunda uyaran Özge Alyu, şöyle devam etti: "Zor sorularda vakit kaybetmemeli, bu soruları atlayarak daha kolay soruları çözmeliler, Öğrenciler, kalan vakitlerinde zor sorulara tekrar bakabilir. Çözdükleri soruyu hemen optik formda işaretlemeli. Bu da sınavda kaydırma yapma ihtimalini azaltabilir."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak Haber
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi Haber
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı Haber
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
AK Parti'ye yönelik 'kadın cinayetleri' eleştirisine Özlem Zengin'den sert yanıt
AK Parti'ye yönelik "kadın cinayetleri" eleştirisine Özlem Zengin'den sert yanıt
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Bülent Turan Berat Albayrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Alper Ulusoy Yılmaz Vural Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Alişan Avrupa Oyunlar
Şu an buradasınız: Başarının sırrı kendini olduğun gibi kabul etmekten geçiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:44:34. #1.14#
title