Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret
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Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret

Nallıhan'da satrançta il ve ilçe şampiyonalarında başarı olan sporcular, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.

25.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:54
Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret

'da satrançta il ve ilçe şampiyonalarında başarı olan sporcular, Belediye Başkanı 'ı ziyaret etti.

Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yıldız kızlar kategorisinde 11 puan ile Ankara il birincisi olan Sakarya Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Öntaş'ı makamında ziyaret ederek, katıldıkları şampiyonalar hakkında bilgi verdi.

Öntaş, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, "Sporculara desteklerimiz sürecek. Öğrencilerimizin mart ayında yapılacak Bölge Şampiyonası'na imkan sağlamak üzere kamp müjdesi veriyorum." dedi.

Kaynak: AA

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