Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret

25.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:54

Nallıhan'da satrançta il ve ilçe şampiyonalarında başarı olan sporcular, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yıldız kızlar kategorisinde 11 puan ile Ankara il birincisi olan Sakarya Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Öntaş'ı makamında ziyaret ederek, katıldıkları şampiyonalar hakkında bilgi verdi.

Öntaş, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, "Sporculara desteklerimiz sürecek. Öğrencilerimizin mart ayında yapılacak Bölge Şampiyonası'na imkan sağlamak üzere kamp müjdesi veriyorum." dedi.

Kaynak: AA