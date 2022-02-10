Son dakika... Malatya'da başarılı polisler ödüllendirildi

MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "ayın personeli" seçilen polislere başarı ve teşekkür belgesi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı "ayın personeli" seçilenler için Polisevi'nde program düzenlendi.

Personellere başarı ve teşekkür belgeleri İl Emniyet Müdürü Dağdeviren tarafından takdim etti.