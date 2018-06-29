Başarılı Polislere Ödül

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Performansa Dayalı Puan ve Ödüllendirme Projesi" kapsamında başarılı olan polisleri çeyrek altın ve sinema bileti ile ödüllendirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Meydana gelen suçların işlenmeden önlenmesi toplumun sosyal devlet olma ilkesinin en vazgeçilmez hedeflerinden bir tanesi olduğundan, bu kapsamda başarıyı artırmak amacıyla ilimizde gerek sokak suçlarıyla mücadele edilmesi, gerekse personelin somut veriler ışığında başarısının değerlendirilmesi ve başarılı personelin mukabilinde ödüllendirilerek motivasyonunun artırılmasını amaçlayan 'Performansa Dayalı Puan ve Ödüllendirme Projesi' il merkezinde 03 Mayıs 2017 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmıştır. Anılan proje kapsamında suçluların yakalanması ve suç aletlerinin herhangi bir olayda kullanılmadan ele geçirilmesinde 2018 yılı Nisan ve Mayıs aylarında en fazla başarı sağlayan 20 personelimiz birer adet çeyrek altınla, 28 personelimiz ise toplam 44 adet sinema bileti ile ödüllendirilmiş olup çeyrek altın ve sinema biletleri düzenlenen törenle birlikte İl Emniyet Müdürümüz Vedat Yavuz ve sıralı amirlerce personele takdim edilmiştir. Samsun il merkezi ve ilçelerde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - SAMSUN