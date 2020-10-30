Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu
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Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu

30.10.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:40
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu

Oyuncu Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi. Kızları olan çift, ilk aile fotoğraflarını da Instagram hesaplarından yayınladı.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Sefirin Kızı dizisinin oyuncularından Edip Tepeli ile New York'ta evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri Müjdan da dün hayata gözlerini açtı.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk aile pozlarını "Merhaba dünya" notuyla paylaşan Tatari'nin pozuna yorum ve beğeni yağdı. Çiftin fotoğraflarına Enis Arıkan, Öykü Karayel, Demet Evgar ve Ece Dizdar gibi isimler yorum yaptı.

Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

9 Mart 1989 yılında aslen İstanbul'da dünyaya geldi. Ekran deneyimini ilk olarak 11 yaşında iken Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan bir çocuk programında sunucu olarak tattı. Evdeki Yabancı isimli dizide Nazlı karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atan oyuncu, asıl yükselişini Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile gerçekleştirdi. Çocuklar Duymasın dizisinin ardından uzun bir dönem ekranlara veda eden Tatari, eğitimini sürdürmek için Amerika'da uzun yıllar kaldı ve 2015 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı.

Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu

İtalyan Lisesi'nden mezun olan oyuncu, lise eğitiminin ardından yüksek öğrenim için Amerika'ya gitti. 2.5 sene New York'ta Stella Adler Studio of Acting'de okudu ve 2012 senesinde ise Dot ekibinin Sarı Ay isimli oyunu ile tiyatro'da sahne aldı. Eğitimin ardından tekrar Türkiye'ye dönen güzel oyuncu dergi kapaklarında yer aldı ve çeşitli fotoğraf çekimlerine katılarak hayranları ile tekrar buluştu.

5 Haziran 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta evlendi. Edip Tepeli de Şehir Tiyatrolarında oyuncudur.

Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 10:41:36. #1.15#
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