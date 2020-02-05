Başaran, Muhtarları Makamında Ağırladı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Başaran, Muhtarları Makamında Ağırladı - Haber

Başaran, Muhtarları Makamında Ağırladı

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Salihli ilçesi Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can'ı, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol'u ve Alaşehir ilçesi Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıkaya'yı makamında ağırladı.

05.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:27
Başaran, Muhtarları Makamında Ağırladı

(MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı, ilçesi Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol ve Alaşehir ilçesi Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıkaya ziyaret etti.

Mahalle muhtarları kendilerini ağırlayan Genel Müdür Başaran'a teşekkür ederek, talep ve isteklerini paylaştılar. Başaran da, muhtarlara nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "17 ilçemizde muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın talep ve isteklerini dinledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler