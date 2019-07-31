Başaran, "İlçe Ayrımı Yapmaksızın Önemli Yatırımları Hayata Geçirdik"

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ile Koruköy Mahalle Muhtarı Arif Varol, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı ziyaret etti. Pehlivan ve Varol, Genel Müdür Başaran'a kendilerini makamında ağırladığı için teşekkürlerini sundu. Yunusemre ilçesine bugüne kadar birçok yatırım yapıldığını belirten Pehlivan, MASKİ'nin çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

MASKİ MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

MASKİ Genel Müdür Başaran da, Pehlivan ve Varol'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "İlçe ayrımı yapmaksızın önemli yatırımları hayata geçirdik. Altyapıdan içme suyu teminine kadar mahallelerimizdeki ihtiyaç durumuna göre çalışmalar yürüttük. Koruköy Mahallemiz 154 Mahalle Projesi içerisinde yer alan mahallelerden.Alt ve üstyapı çalışmalarımız için kredilerimiz geldiğinde Koruköy Mahallesinde de çalışmalarımız başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler