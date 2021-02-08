İstanbullular dikkat! İki ilçede 12 saatlik su kesintisine gidilecek
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İstanbullular dikkat! İki ilçede 12 saatlik su kesintisine gidilecek

08.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:59

İstanbul'ub Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yapılacak.

İstanbul'da zorunlu bağlantı hattında çalışma yapılacak. Bu kapsamda kentin 2 ilçesinde, çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılması nedeniyle 10 Şubat Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotlarında, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacak.

İstanbullular dikkat! İki ilçede 12 saatlik su kesintisine gidilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

Haber Yorumları (1)
MERACİ83: Daha çoookk şey güzel olacak İstanbul! Bekleyin cefayı görün.
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500
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