Başakşehir, Ünlü Futbolcu Gael Clichy'le Anlaştı
Medipol Başakşehir, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Gael Clichy'nin transferi için anlaşmaya vardı.
Medipol Başakşehir, transferi için İstanbul'a getirdiği Gael Clichy ile her konuda anlaşma sağladı.
Fransız futbolcu yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek ve öğlen 14:00'da yapılacak olan imza töreninde resmi sözleşmeye imza atacak.
YILLIK 3 MİLYON EURO
Fransız basını yıldız futbolcunun 3 yıllık anlaşma karşılığı senelik 3 milyon Euro kazanacağını iddia etmişti.