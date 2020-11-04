Başakşehir - Manchester United maçı kaç kaç? Başakşehir - Manchester United maçı izle! Maçtan detaylar!

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, İngiliz devi Manchester United ile mücadele etti. Peki, Başakşehir - Manchester United maçı kaç kaç? Başakşehir - Manchester United maçı sonucu!

Başakşehir lehine biten maç kaç kaç? Başakşehir - Manchester United maçı sonucu! Maçtan detaylar!

BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED MAÇI KAÇ KAÇ?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Başakşehir, sahasında ağırladığı Manchester United'ı Demba Ba ve Edin Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek etti.

MAÇTAN DETAYLAR!

Maça baskılı bir oyunla başlayan Medipol Başakşehir, ilk atağını 11. dakikada geliştirdi. Sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Bu gol aynı zamanda temsilcimizin Devler Ligi'ndeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Mücadelenin 40. dakikasında Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. İlk yarının 43. dakikasında Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında takımlar yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak tarih yazdı.