Başakşehir'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı
Medipol Başakşehir, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
27.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:31
Medipol Başakşehir, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan geçmiş olsun mesajında "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA