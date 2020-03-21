Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
21.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:05
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncularınızın ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını, tarama sonuçlarının da iyi sonuçlanmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA