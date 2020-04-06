Başakşehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Şahintepe Mahallesi Adım Sokak üzerinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CRZ 982 hafif ticari araçla ve 34 EP 1574 plakalı araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçta, bir kişi sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin yardımıyla çıkarılan yaralı, 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.

Kaynak: AA