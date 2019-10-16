Başakşehir'de sohbetler çayla demleniyor

16.10.2019 11:18

Başakşehir Belediyesi, komşuluk ilişkilerini geliştirmeye yönelik "Çaya Geldik" etkinliği ile Başakşehirli komşuları bir araya getirmeye başladı.



Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini buluşturduğu sosyal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Komşular arasındaki diyalogu artırmak ve unutulmaya yüz tutan komşuluk kültürünü yeniden canlandırmak için başlatılan "Çaya Geldik" etkinliğinin ilki Bulvar İstanbul konutlarında gerçekleştirildi. Genç yaşlı, çocuk kadın tüm site sakinleri, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Büyükler çay ve kurabiye ikramı eşliğinde keyifli sohbetler ederken çocuklar ise oyun alanında Başakşehir Belediyesi'nin 'Sıfır atık, güzel gelecek' kampanyasının sevimli maskotları Başakgiller'le eğlenceli bir gün geçirdi.



BAKMER'den diyetisyen ve sağlık hizmeti



Etkinlik kapsamında kadınlara yönelik sağlık taraması ve diyetisyen hizmetleri de verildi. Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) standında Uzman Diyetisyen Rabia Çelik, vücut kitle analizlerini yaptığı Başakşehirli kadınlara beslenme tavsiyelerinde bulundu. Ayrıca etkinlik alanında kurulan sağlık çadırlarında kanser taraması yapıldı.



Başakşehirlilerden etkinliğe tam not



Etkinliğe katılan site sakinlerinden Serpil Yıldız, etkinlikten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Komşuluk ilişkilerinin düşünülerek böyle bir etkinlik yapılmasından dolayı mutluluk ve onur duydum. Çocukların eğlenmesi için uygun alanın oluşturulması da sevindirici. Ayrıca çeşitli sağlık hizmetlerinin ayağımıza kadar gelmesi çok güzel olmuş. Başakşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu. Çaya Geldik etkinliğinin, Salı ve Perşembe günleri farklı sitelerde komşuları bir araya getirmeye devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA