Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
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Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU - Haberler | Güncel

Başakşehir'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi'nde ayakkabı malzemeleri üretimi yapan bir firmada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Başakşehir'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi'nde ayakkabı malzemeleri üretimi yapan bir firmada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar oluştu.

Yangın Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Aykosan Sanayi Sitesi içinde bulunan ayakkabı malzemeleri üretimi yapan bir firmadan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Bu sırada firmada çalıştığı öğrenilen çalışanların dışarı çıktıkları görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 


- İstanbul
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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