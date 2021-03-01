Kaçak inşaat tartışması nedeniyle çıkan kavgada güvenlik görevlisi dehşet saçtı: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de kaçak inşaat yapıldığını iddia ettiği için site yönetimiyle ters düşen adamın oğlu, çıkan kavgada güvenlik görevlisi tarafından vuruldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan güvenlik görevlisi tehditlerine devam etti.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Sanayi sitesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre site yönetimi ile burada iş yerleri bulunan Turgut Çakmak arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Turgut Çakmak ve ailesi dükkanlarında bulunan kiracılarının iş yerini tahliye etmesi sebebiyle yönetimle görüşmeye gitti.

EKİPLERE HABER VERDİLER

Bu sırada yönetim ile Çakmak ve yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi K.D, Hüseyin Çakmak'ı silahla yaraladı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hüseyin Çakmak'ı hastaneye kaldırdı.

TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

Bu sırada olayı gerçekleştiren K.D isimli güvenlik amiri de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik amiri araca bindirildiği sırada da olaya karışanları tehdit etmeye devam ettiği görüldü.

"BENİ DEFALARCA ÖLDÜRMEK İSTEDİLER"

Uzun süredir ölümle tehdit edildiğini belirten Turgut Çakmak, "7 yıldır İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki imar usulsüzlüklerini ve yolsuzluklarını devletin bütün kurumlarına ihbar ettiğimden kaynaklandı bu silahlı saldırı. Bu sitede kaçak inşaat yapılıyor. Bu sitenin emlakçısının 7 yıldır emlak vergisini kaçırdığını yönetim kurulu başkanı dahil her yere şikayet ettim. Müfettiş geldi, inceleme yaparak rapor tuttular. Bu yolsuzlukları ihbar ettiğim için defalarca beni öldürmek istediler ama başarılı olamadılar. Buraya 6 ay önce bir güvenlik aldılar. Şu an oğlumu vuran güvenlik kendisidir. Beni defa silahla tehdit ettiler. Yönetime dilekçe verdim, 'bu nasıl güvenlik beni nasıl tehdit eder' dedim. Bana denen 'sitenin başkanını ve emlakçısını nasıl şikayet edersin'?. Yazılı belgesi var elimde. Oğlumu vuran sitenin güvenlik amiri kapıma kamera taktı adım adım beni takip etti. Kiracım dükkanı tahliye etti. Onun için görüşmeye gittiğimizde kapıya pusu atmışlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı