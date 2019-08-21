Başakşehir'de kozmetik deposunda yangın

21.08.2019 02:46

Başakşehir'de sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Marmara Sanayi Sitesi P Blok'ta bulunan 3 katlı kozmetik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA