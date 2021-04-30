Başakşehir'de kentsel dönüşüm sürüyor
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Başakşehir'de kentsel dönüşüm sürüyor

Başakşehir'de kentsel dönüşüm sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, TOKİ öncülüğünde yerinde dönüşüm çalışmalarına başlanan Ziya Gökalp Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ofisi açtı.

Başakşehir Belediyesi, TOKİ öncülüğünde yerinde dönüşüm çalışmalarına başlanan Ziya Gökalp Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ofisi açtı. Hak sahipleri ile yüklenici firmaların bir araya getirileceği Ayazma Kentsel Dönüşüm Projesi Uzlaşma Ofisi, faaliyetlerine tam kapanmanın ardından 17 Mayıs tarihinde yeniden devam edecek.

Başakşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde, Ziya Gökalp Mahallesi'nin Ayazma Bölgesi Tosunpaşa-Çakmak mevkiinde devam eden kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor.

Çalışmalar, tam kapanma sonrası devam edecek

Başakşehir Belediyesi tarafından Başakşehir 29 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nin alt katında hizmete açılan Ayazma Kentsel Dönüşüm Projesi Uzlaşma Ofisi, 17 günlük tam kapanma kapsamında faaliyetlerine ara verdi. 17 Mayıs tarihinde yeniden hizmete açılacak olan uzlaşma ofisinde, hak sahipleri Kovid-19 kuralları kapsamında randevu usulü ile davet edilecek. Projenin tüm detaylarını öğrenilebilecek hak sahibi Başakşehirlilerin herhangi bir mağduriyet yaşamadan modern ve depreme dayanıklı yeni evlerine kavuşması için bilgilendirilmeleri sağlanacak.

Mahalle kültürü yaşatılacak

Yerinde dönüşüm projesi kapsamında Ziya Gökalp Mahallesi'nde 81 yapı yenilenecek. Hak sahipleri yaşam kalitesi yüksek, depreme ve diğer afetlere karşı dayanıklı ve sosyal altyapısı tamamlanmış konutlara kavuşacak. Mahalle konsepti ile hazırlanan projede yeşil alanlara da ağırlık verilecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de kentsel dönüşüm sürüyor
Başakşehir'de kentsel dönüşüm sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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