Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı

Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir çiftin nişan töreninde davul çalarak eğlendiği anlar dikkat çekti. Özellikle gelinin davul çalarken sergilediği performans ve ritim duygusu büyük beğeni topladı.
Nişan törenlerinde alışılmışın dışında bir eğlenceye imza atan çift, davul çalarak keyifli anlar yaşadı. Çiftin birlikte davul çaldığı anlar görüntülendi.
GELİN DAVULDAKİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Nişan eğlencesinde davulu eline alan gelin, ritme uyum sağlayarak performansını sergiledi. Çiftin eğlenceli anları izleyenlerin ilgisini çekerken, özellikle gelinin davul çalma becerisi beğeni topladı.