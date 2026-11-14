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Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı

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Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı Haber Videosunu İzle
Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı
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Bir çiftin nişan töreninde davul çalarak eğlendiği anlar dikkat çekti. Özellikle gelinin davul çalarken sergilediği performans ve ritim duygusu büyük beğeni topladı.

Nişan törenlerinde alışılmışın dışında bir eğlenceye imza atan çift, davul çalarak keyifli anlar yaşadı. Çiftin birlikte davul çaldığı anlar görüntülendi.

GELİN DAVULDAKİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Nişan eğlencesinde davulu eline alan gelin, ritme uyum sağlayarak performansını sergiledi. Çiftin eğlenceli anları izleyenlerin ilgisini çekerken, özellikle gelinin davul çalma becerisi beğeni topladı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

kadın tokmak ustası belli videonun niye yayıldığıda belli düğün davul marifet hepsi bahane

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Haber YorumlarıOktay Şahin:

İyi vurdurmuş pardon vurmuş diyecektim

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

katıla katıla sesli güldüm

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Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Onun davuluna vurayim. Hemde çok güzel

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Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Onun davuluna vurayim vala çok güzel

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Ne zaman,nerede,bunlar kim,ne biçim kurgusal haber bu reca ederim biraz ciddiyet.

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