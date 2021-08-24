Son dakika! İkitelli'de iş yeri çöktü, olay yerine ekipler sevk edildi

Son dakika! İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, binanın yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle çökmüş olabileceği tahmin ediliyor. Mağazadaki insanların çökme öncesi gelen sesler üzerine dışarı çıktığı öne sürülürken, ekipler enkazda birilerinin olup olmadığını araştırıyor.