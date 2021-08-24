Son dakika! İkitelli'de iş yeri çöktü, olay yerine ekipler sevk edildi
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Son dakika! İkitelli'de iş yeri çöktü, olay yerine ekipler sevk edildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika! İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, binanın yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle çökmüş olabileceği tahmin ediliyor. Mağazadaki insanların çökme öncesi gelen sesler üzerine dışarı çıktığı öne sürülürken, ekipler enkazda birilerinin olup olmadığını araştırıyor.

Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANDAKİ İNŞAAT YÜZÜNDEN ÇÖKMÜŞ OLABİLİR

İçinde asma kat bulunan tek katlı mobilya mağazasının yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle çöktüğü sanılıyor.

ENKAZDA KİMSE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Mağazadan sesler gelmesi üzerine içeridekilerin dışarı çıktığı, enkazda kimsenin kalmadığı öne sürülüyor. Öte yandan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de enkazda birilerinin olup olmadığını araştırıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! İkitelli'de iş yeri çöktü, olay yerine ekipler sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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