Başakpınar Sanayi Sitesi yolu yenileniyor
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Başakpınar Sanayi Sitesi yolu yenileniyor

Başakpınar Sanayi Sitesi yolu yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, Başakpınar Mahallesi Sanayi Sitesi'ne yönelik hummalı bir çalışma başlattı.

Talas Belediyesi, Başakpınar Mahallesi Sanayi Sitesi'ne yönelik hummalı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda siteye ulaşımı sağlayan 2.5 kilometre uzunluğundaki yol, alt ve üstyapısıyla birlikte yeniden düzenleniyor.

Talas Belediyesi tarafından Kayseri-Malatya yolu üzerinde beton santralleri, mobilya ve doğal taş fabrikaları gibi çeşitli işletmelerin bulunduğu sanayi sitesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile hem sanayi sitesine giden yollar hem de site içi yollar, imar planına uygun şekilde düzenlenerek daha konforlu ve hızlı bir ulaşım için uygun şekle dönüştürülüyor.

Söz konusu çalışma ile sanayi sitesinde ulaşımı sağlayan yol ağı geliştirilerek 3'den 7'ye çıkartılırken özellikle tonajlı araç geçişi için dar kalan yollar da bazı bölgelerde 15 metreye kadar genişletiliyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda sanayi sitesinin Malatya yolu ile bağlantısı daha kullanışlı hale getirilerek sanayinin gelişmesi ve buna paralel olarak da hem Başakpınar'ın hem de Talas'ın kalkınması adına önemli bir adım atılmış olacak. - KAYSERİ

Başakpınar Sanayi Sitesi yolu yenileniyor
Başakpınar Sanayi Sitesi yolu yenileniyor
Başakpınar Sanayi Sitesi yolu yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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