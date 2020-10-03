Başak Şengül kimdir? Başak Şengül nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Başak Şengül kimdir? Başak Şengül nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

03.10.2020 01:04 | Son Güncelleme: 03.10.2020 01:07
Başak Şengül kimdir? Başak Şengül nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Sunucu ve gazeteci Başak Şengül kimdir çok merak ediliyor. CNN Türk sunucusu Başak Şengül kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler sizinle.

CNN Türk ekranlarında "Akıl Çemberi" programının sunucusu Başak Şengül'ün hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Başak Şengül kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğrum tarihi nedir, burcu nedir?

BAŞAK ŞENGÜL KİMDİR?

Başak Şengül 1979, İstanbul doğumlu Tv haber sunucusu.

Başak Şengül doğum tarihi : 1979

Başak Şengül kaç yaşında : 41

Başak Şengül nereli : İstanbul doğumlu

Başak Şengül mesleği ne : Sunucu, gazeteci

1979'da İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladıktan sonra gönlünde yatan fakültede, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, lisans eğitimini aldı.

Lise yıllarında aklına düşen haberci olma isteği üniversite yıllarında net bir karara dönüştü. "Sektörde iyi bir okul neresi olabilir?" ve "Habercilik heyecanı nerede solunabilir?" sorularının cevabı ise "CNN Türk"tü. 2000 yılında stajyer olarak adım attığı CNN Türk'te üniversiteden mezuniyeti sonrasında muhabir olarak göreve başladı. 6 yıl muhabirlik yaptı; 2006 yılında CNN Türk'ün "Gece Görüşü" programını sunmaya başladı. "Gece Görüşü" 'nde nöbet yaklaşık 3 yıl sürdü, ardından yine CNN Türk'te 6 ay süreyle "Farkında mısınız?" programını hazırlayıp sundu.

2009 yılı başında yuvadan ayrıldı ve Haber Türk'te spiker olarak görev yaptı. 2009 Eylül itibarıyla yeniden yuvaya döndü. CNN Türk'te gün içi haber kuşaklarında spikerlik görevini sürdürdü. Hafta içi her gün "Bugün" programının öğlen kuşağını sunmaktadır.

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