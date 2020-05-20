Başak köyünde korkutan yangın...Evin çatısında ekmek yaparken evlerinden oldular Başak köyünde korkutan yangın.

Başak köyünde korkutan yangın...Evin çatısında ekmek yaparken evlerinden oldular

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinin Başak Mahallesi'nde oturan vatandaşlar evlerinin çatısında ekmek yaparken yangın çıktı. İftara 10 dakika kala Mustafa Doğru'ya ait evin yandığını fark eden vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İlçe merkezine uzak olduğu için itfaiyenin gelmesi zaman alacağından dolayı köylüler zirai ilaçlama tankerlerine su doldurarak yangını etkisiz hale getirdi. İtfaiye soğutma çalışmalarını tamamlamanın ardından çatı komple kullanılmaz hale geldi.

Pazarlardan satılan hazır saçtan yapılma ocağı çatıya koyan çift ekmek yapmak için ocağı ateşledikten sonra ısınması için beklerken ocak ta bir takım hasarlar meydana gelmiş ve bağlı olduğu bacayı akabinde de çatıyı tutuşturmuş. Yangını fark eden köylüler olay yerine geldiklerinde yaşlı çiftin çatıda mahsur kaldıklarını anlayıp hemen müdahale ederek çiftleri çatıdan kurtarmışlar.Zirai ilaçlama makineleriyle müdahale edilen yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken çatı komple kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA