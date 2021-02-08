Başak Karahan kimdir? Başak Karahan hayatı ve biyografisi! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?
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Başak Karahan kimdir? Başak Karahan hayatı ve biyografisi! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

08.02.2021 08:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:29
Başak Karahan kimdir? Başak Karahan hayatı ve biyografisi! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündem olan Başak Karahan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Başak Karahan hakkında merak edilenler. Başak Karahan hayatı ve biyografisi. Başak Karahan kimdir?

Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Başak Karahan merak konusu oldu. İşte Başak Karahan hakkında merak edilen Başak Karahan kimdir, Başak Karahan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BAŞAK KARAHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ağustos 1998

Kaç yaşında: 22yaşında

Nereli:Antalya

Başak Karahan kimdir? Başak Karahan hayatı ve biyografisi! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

Başak Karahan Youtube fenomeni olarak tanınmaktadır. 1998 yılında aslen Antalya'da dünyaya gelmiş, Aslan burcudur. Lise eğitimini tamamlamış, günümüzde oyunculuk eğitimi almak istemektedir.

Başak Karahan kimdir? Başak Karahan hayatı ve biyografisi! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

Başak Karahan Instagram hesabı olarak ise karahanbasak adlı hesabı kullanıyor. Karahan'ın Instagram hesabında da 1,7 milyon takipçisi bulunuyor. Karahan daha önce "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve "Kafalar Karışık" filmlerinde rol aldı.

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