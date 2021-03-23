Başak Dizdar kaç yaşında? Başak Dizdar kimdir?
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Başak Dizdar kaç yaşında? Başak Dizdar kimdir?

23.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:39
Başak Dizdar kaç yaşında? Başak Dizdar kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliğinden sonra Başak Dizdar adını gündemde sıkça duyar olduk. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizdar'ın kim olduğu, hayatı, kariyeri merak konusu oldu. Peki, Başak Dizdar kimdir? Başak Dizdar kaç yaşında? Başak Dizdar'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliğinden sonra Başak Dizdar adını gündemde sıkça duyar olduk. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizdar'ın kim olduğu, hayatı, kariyeri merak konusu oldu. Peki, Başak Dizdar kimdir? Başak Dizdar kaç yaşında? Başak Dizdar'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAK DİZDAR KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında doğan Başak Dizdar 43 yaşındadır.

BAŞAK DİZDAR KİMDİR?

Başak Dizdar 1977 yılında İstanbul'da doğmuş stilisttir.

Eğitim ve Kariyer Hayatı

İstanbul'da tasarım bölümü üzerinelisans eğitimini tamamladı. Bunula birlikte Mimar Sinan Üniversitesi'nde moda tasarım bölümünden eğitim alarak sertifika sahibi oldu. Moda kariyerinin basamaklarını bu şekilde atan Dizdar, şu anki işi olan stilistliği de dizilerde stil danışmanlığı yaparak başlamıştır. Stilistlik üzerine gelişimi Londra'da Cenrtal Saint Martins'de moda kurslarına giderek sağlamıştır. Akabinde ülkeye dönüşünde Vakko ve Vakkorama gibi tanınmış ünlü markalarda baş tasarımcı asistanlığı yapmıştır.

Eğitim hayatının devamında stilistlik, danışmanlık ve yazarlık yapmıştır. Sonrasında ünlü isimlerle çalışmıştır. Bu isimler; Meltem Cumbul, Azra Akın ve Neşe Aksoy'dur

Başak Dizdar'ın asıl gündeme gelişi ve tanınmışlığı Kıvanç Tatlıtuğ ile olmuştur. Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşk-ı Memnu dizisinde Tatlıtuğ'un stil danışmanlığını yapmıştır. Sonrasındaki gelişmelerle Tatlıtuğ ve Dizdar 2016 yılında evlenmişlerdir.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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