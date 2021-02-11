Başak Demirtaş "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girecek mi?" sorusunu yanıtladı
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Başak Demirtaş "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girecek mi?" sorusunu yanıtladı

11.02.2021 00:38 | Son Güncelleme: 11.02.2021 01:01

5 yıldır cezaevinde olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girer mi?" sorusunu yanıtladı. Başak Demirtaş, "Selahattin hep siyasetin içinde olur ama açık siyasete girer mi bilmiyorum, onu konuşmadık" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk olan tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, gazeteci Emin Çapa'nın "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girer mi?" sorusu yanıtladı.

Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki süreçte de siyasetin içinde olacağını belirten Başak Demitaş, "Selahattin hep siyasetin içinde olur da aktif siyasete girer mi konusunu inanın hiç konuşmadık. O yüzden bu sorunuzla ilgili bir şey diyemeyeceğim" şeklinde konuştu.

Başak Demirtaş 'Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girecek mi?' sorusunu yanıtladı

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