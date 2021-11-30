Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde - Haberler
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Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde

İSTANBUL'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

DİYARBAKIR (DHA) - İSTANBUL'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi. Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a getirilerek aynı cezaevine kondu.


Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde

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