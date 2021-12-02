Başak Cengiz'in adı Keçiören'de parka verildi

İSTANBUL (DHA) - KEÇİÖREN Belediyesi, ilçede inşaatı tamamlanan bir park ve spor tesisine İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) ismini vererek, tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Şehit Kubilay Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Mimar Başak Cengiz Park ve Spor Tesisi'nin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri ile Başak Cengiz'in annesi, babası, ablası, ağabeyi ve nişanlısı katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar ve Cengiz ailesi, Mimar Başak Cengiz Park ve Spor Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.