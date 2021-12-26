Başak Cengiz'in adı Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne verildi

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Altındağ Belediyesi, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in adını, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşatacak.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne Başak Cengiz'in ismi verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Başak Cengiz'in ailesi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ile MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve Altındağlı kadınlar katıldı.

Cengiz'in uğradığı hain saldırının, tüm Türkiye gibi kendilerini de çok üzdüğünü söyleyen Balcı, Cengiz'in ismini Altındağ'da, yalnızca kadınların kullandığı bir kültür merkezinde yaşatacak olmanın onun ailesini ve kendilerini biraz olsun teselli ettiğini belirtti.

Balcı, "Başak kızımızın ismi Altındağ'da ölümsüz olacak. Bundan böyle hatırası kalplerde, ismi ise Altındağ'da yaşayacak. Acımız dinmeyecek, Başak kızımız da geri gelmeyecek ama isminin böylesine anlamlı bir yerde yaşayacak olması küçük de olsa bir teselli olacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Törende Başak Cengiz için mevlit de okutuldu.