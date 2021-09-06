Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 11. bölüm bugün var mı? Baş Belası 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 11. bölüm bugün var mı? Baş Belası 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 11. bölüm bugün var mı? Baş Belası 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baş Belası dizisi izlemek isteyen izleyiciler Baş Belası yeni bölüm ne zaman, Baş Belası 11. bölüm bugün var mı, Baş Belası son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Baş Belası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baş Belası dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baş Belası yeni bölüm ne zaman, Baş Belası bölüm bugün mü, Baş Belası yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 11. bölüm bugün var mı? Baş Belası 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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