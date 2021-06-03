Baş Belası dizisi oyuncuları kimler? Baş Belası hangi yabancı diziden uyarlama? Baş Belası hangi gün, hangi kanalda?
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Baş Belası dizisi oyuncuları kimler? Baş Belası hangi yabancı diziden uyarlama? Baş Belası hangi gün, hangi kanalda?

Baş Belası dizisi oyuncuları kimler? Baş Belası hangi yabancı diziden uyarlama? Baş Belası hangi gün, hangi kanalda?
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Yaz dizilerinin sezonu açılırken tanıtımı yapılan yeni yapımlardan biri de Baş Belası oldu. Baş Belası dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. İlk tanıtımları yayınlanan dizi hakkında Baş Belası dizisi oyuncuları kimler? Baş Belası hangi gün, hangi kanalda? Baş Belası konusu ne, oyuncuları kimler?
sorularının yanıtları merak edildi.

Baş Belası dizisi oyunları kimler? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı atv'de ekrana gelecek "Baş Belası"nın ilk tanıtımı yayınlandı. Baş Belası hangi gün, hangi kanalda?

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası'nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.

Baş Belası dizisi oyuncuları kimler? Baş Belası hangi yabancı diziden uyarlama? Baş Belası hangi gün, hangi kanalda?

BAŞ BELASI KONUSU NE?

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

BAŞ BELASI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Baş Belası dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair net bilgi henüz paylaşılmadı.

BAŞ BELASI HANGİ YABANCI DİZİDEN UYARLAMA?

Dizi daha önce yayınlanan Galip Derviş dizisine benzetilirken; Sherlock Holmes ile de benzer olduğu düşünüldü. İpuçlarını değerlendiren bir polisin olduğu yapımda müzikler de bir dedektif filmi ve dizisi olan Sherlock Holmes'un müziklerine benzetildi.

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Baş Belası dizisi oyuncuları kimler? Baş Belası hangi yabancı diziden uyarlama? Baş Belası hangi gün, hangi kanalda? - Haberler
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