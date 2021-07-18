Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 5. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak?
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Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 5. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 5. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak?
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ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası bugün ekranlara gelecek. Baş belası canlı izle! Baş Belası canlı izleme linki var mı? ATV Baş Belası yeni bölüm canlı izle! Baş Belası ATV 5. bölüm canlı izle! Baş Belası 5. bölüm canlı full izle! Detaylar haberimizde...

Baş Belası canlı izle! ATV'nin beğenilen dizisi Baş Belası bugün 5. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Baş Belası severler, Baş Belası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Baş Belası 6. bölüm fragmanı! Baş Belası 5. bölüm ful izle! Baş Belası 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Baş Belası dizisinin 6. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 5. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

BAŞ BELASI CANLI İZLE!

BAŞ BELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baş Belası dizisi her Pazar akşam saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü bugün 18 Temmuz Pazar ATV'de yayınlanacak.

Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 5. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek, Şahin'in geçmiş sırlarını öğreniyor!

Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar. İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır. İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir. Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.

Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 5. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

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Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 5. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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