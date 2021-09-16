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Bartın Üniversitesinde mezuniyet sevinci

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Bartın Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Bartın Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Kampüsteki törende konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Üniversitesinin kent için bir değer olduğunu söyledi.

Üniversitenin kentin bilimsel, ekonomik, sosyal ve fikir hayatının gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Güner, "Sadece ilimizin değil, bölgemizin de bir üniversitesi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bunu da heyecan ve mutlulukla izliyoruz. Üniversite sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de beş kıtadan öğrenci barındıran ve uluslararası tanınırlığı gün geçtikçe artan ve dolayısıyla da Bartın'ın tanınmasına katkı sağlayan bir hal aldı." dedi.

Güner, uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kaldıklarına işaret ederek, herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymasını istedi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da Bartın Üniversitesinin sadece kente değil, bölgeye, Türkiye'ye akademik anlamda hizmet veren bir üniversite haline gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"İhtisaslaşma başarısı gösteren 15 üniversiteden biriyiz"

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise ailelerinin her geçen büyüdüğünü ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğini anlattı.

Bugün 18 binden fazla öğrencinin burada eğitim gördüğünü, 20 binden fazla kişiyi mezun ettiklerini hatırlatan Uzun, şöyle konuştu:

"Mezun ettiğimiz öğrenci sayısı ise 20 bini aştı. Bartın Üniversitesinin 81 ilimizden olduğu gibi artık beş kıtadaki 72 farklı ülkeden öğrencileri olan bir yükseköğretim kurumu haline geldi. 656 akademik ve 421 idari insan kaynağımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla üniversitemizi her yıl, her ay ve her gün biraz daha ileriye taşımak için yorulmadan çalışıyoruz. Türkiye'de ihtisaslaşma başarısı gösteren 15 üniversiteden biriyiz. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Ulusal ve uluslararası sıralamalarda her geçen gün yerimizi yukarılara taşıyoruz."

Törende, üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri verildi, kep atıldı.

Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile akademisyenler, kurum müdürleri ve veliler de törende yer aldı.

Bartın Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Bartın Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Bartın Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Bartın Üniversitesinde mezuniyet sevinci

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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