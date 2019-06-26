Bartın Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Bartın Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner, üniversitenin spor salonundaki törende yaptığı konuşmada, kendi mezuniyetinden 30 yıl sonra böyle bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı memnuniyeti en az onlar kadar yüreğinde taşıdığını belirten Güner, şöyle konuştu:

"Sizlerin gayretinizi takdir ediyorum. Başarınızı hepimizin başarısı olarak görüyorum. Bartın Üniversitesi, ilimizin bir değeri ve her yıl gelişiyor, büyüyor. Bu gelişim ve büyümeyle de ilimize büyük katkılar sağlıyor. 11 yıllık geçmişi olmasına rağmen kurulduğu günden bu yana öğrencilerinden akademik personeline, araştırmalarından uluslararası başarılarının her geçen artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah daha nice mezuniyetleri birlikte yaşarız. Sizlere bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyoruz."

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da nitelikten taviz vermediklerini, bununla birlikte gelişmeye de devam ettiklerini belirtti.

Öğrenci sayısının 16 bini aştığını ve üniversitede 19 farklı ülkeden 586 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü aktaran Uzun, "Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda akademisyenlerimiz çalışmalarıyla üniversitemizin adını hep üst sıralara taşımış ve taşımaya da devam etmektedir. Bilimsel çalışmalarla başarılara doymayan Bartın Üniversitesi, 2018 yılında yayımlanan uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversitesi sıralamasında 25 basamak birden yükselerek 44'üncü sıraya yerleşmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri verildi, kep atıldı.

Törene, İl Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, akademisyenler, kurum müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA