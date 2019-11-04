Bartın Üniversitesi öğrencisi bronz madalya kazandı

04.11.2019 15:46

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Ekrem Öztürk, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya aldı.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Ekrem Öztürk, dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden Öztürk, son maçında İsrailli rakibi Maksym Vysotky'i 9-0 mağlup ederek bronz madalyayı kazandı.

Aldığı başarılardan dolayı tüm öğrencilerle birlikte milli sporcu Ekrem Öztürk'ü de tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi'nin şampiyon sporcularından biri olan milli güreşçi Ekrem Öztürk, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya alarak bizleri gururlandırdı. Azmederek ve çok çalışarak başarıya ulaşan değerli öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimize destek olarak daima motive eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam edeceklerini de belirterek, "Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Adım adım ilerlediğimiz bu yolda tüm bileşenlerimizle birlikte büyük gayret gösteriyor ve bu gayretlerimizin meyvelerini verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA