Bartın Üniversitesi'ne gelecek yıl için 166,6 milyon lira ödenek ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bartın Üniversitesi'ne gelecek yıl için 166,6 milyon lira ödenek ayrıldı

08.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:55
Bartın Üniversitesi'ne gelecek yıl için 166,6 milyon lira ödenek ayrıldı

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'ne önümüzdeki yıl için 166 milyon 649 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'ne önümüzdeki yıl için 166 milyon 649 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2008'de 3 fakülte ile kurulan Bartın Üniversitesi'nin şu an 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, eğitim bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden oluşan 3 enstitü ve 14 araştırma merkezi ile hızla geliştiğini belirtti.

Üniversitenin bugün 18 bin 619 öğrenci, 618 akademik ve 419 idari personelle akademik hayatını sürdürdüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi'ne 2021 yılı için 166 milyon 649 bin lira ödenek ayrıldı ve bütçe tahminine göre 2022 yılı için de 173 milyon 527 bin, 2023 yılı için ise 190 milyon 264 bin lira ödenek öngörüldü. Bartın Üniversitesi, önümüzdeki 3 yıl için bütçeden 530 milyon 440 bin lira ödenek ayrıldı. Bartın Üniversitesine ayrılan ödeneklerle yeni kampüs alanındaki fakülte binaları ve yeni kampüs alanı düzenlemeleri tamamlanacak ve üniversitenin 20 bin öğrenci hedefinin üzerine çıkılacak. Bartın ilimizin gelişiminde bir lokomotif olan üniversitemizin büyümesinde emeği olan başta rektörümüz olmak üzere, akademisyen ve idarecilerimize ve ilimiz yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

İlgili Haberler

Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak
Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak
Türk üniversitesinden yetkililer Gence Devlet Üniversitesi temsilcileriyle bir araya geldi
Türk üniversitesinden yetkililer Gence Devlet Üniversitesi temsilcileriyle bir araya geldi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz İrem Derici Demet Özdemir
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Fatih Terim Gökhan Gönül Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın Üniversitesi'ne gelecek yıl için 166,6 milyon lira ödenek ayrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:58:26. #1.15#
title