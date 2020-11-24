Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görev değişimi
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Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görev değişimi

24.11.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:26
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görev değişimi

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bülent Karakaş, düzenlenen çevrimiçi törenle görevi Prof. Dr. Handan Ucun Özel'den devraldı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bülent Karakaş, düzenlenen çevrimiçi törenle görevi Prof. Dr. Handan Ucun Özel'den devraldı.

Gerçekleştirilen çevrimiçi devir-teslim töreninde konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni görevinden dolayı Prof. Dr. Bülent Karakaş'ı tebrik ederken, göstermiş olduğu gayret ve sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Handan Ucun Özel'e de teşekkür etti.

Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunma hedeflerimiz var. Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyonla kalite arayışımızı daha da hızlandırdığımız bu dönemde 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İç ve dış paydaşlarımızla güç birliği yaparak sürdürdüğümüz bu yolculukta Fen Fakültemiz önemli bir noktada durmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' konusunda stratejimizi başarılı bir şekilde ilerletmenin ve bunu sürdürülebilir kılmanın gayreti içerisindeyiz. Bartın Üniversitesi olarak çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bu düşüncelerle bugüne kadar sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Handan Ucun Özel'e teşekkür ederim. Fen Fakültemizin yeni dekanı Prof. Dr. Bülent Karakaş hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törene katılan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise daha önce dekanlık görevinde bulunduğu Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'ndeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerçekleştirilen çalışmalardan gurur duyduğunu ifade etti.

Karadağ, "Bartın Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi kardeş iki yükseköğretim kurumu olarak ülkemizin kalkınmasına destek oluyor. İrtibatı koparmıyoruz ve ihtisaslaşan iki üniversite olarak iş birliğimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda devir-teslim töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz toplantıda birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz Prof. Dr. Handan Ucun Özel hocamıza teşekkür ediyor, Prof. Dr. Bülent Karakaş hocamıza ise yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görev değişimi
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görev değişimi
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görev değişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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