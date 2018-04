Bartın Umke'den Tatbikatı

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibince tatbikat gerçekleştirildi.

Hatipler köyünde 3 günlük kampa giren UMKE ekipleri, tatbikatta 'trafik kazası' ve Kimyasal Tehditler Biyolojik Tehditler Radyolojik Tehditler Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı yaptı.



İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMKE'ye katılan 80 kişiden 40'ının 3 günlük kampta buluştuklarını söyledi.



UMKE ekiplerinin bir kısmının doğuda ve Afrin'de görev yaptığını belirten Koç, şöyle devam etti:

"Ülkenin koşulları dahilinde her ortamda her şartlarda görev yapmak üzere arkadaşların eğitimli tatbikatlı antrenmanlı olmaması gerekiyor. Bu anlamda da her şarta hazırız, kaplarımızı ağırlıklı olarak çadırlarda yapıyoruz. Gerçekten etkili verimli güzel bir kamp geçirdi arkadaşlarımız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkenin koşulları dahilinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her an göreve hazır şekilde 80 kişilik bir ekibimiz var buda bizi gururlandırıyor onlar bizim kahramanlarımız, göz bebeğimiz ve tamamen gönüllü insanlardan oluşan bir ekip. Dolayısıyla biz zaten şu an doğuda da bu anlamda görev aldık, bundan sonrada almaya devam edeceğiz. Bizim için özel bir kişiler, gönüllü olmaları hiçbir menfaat beklememeleri de tabi ki sağlık camiasında onur duyulacak şeref duyulacak bir durum. Biz bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz."

Koç, UMKE tatbikatlarının belirli periyotlarda tekrarlanacağını da sözlerine ekledi.