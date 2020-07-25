Bartın Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
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Bartın Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü

Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdüBARTIN'da, bahçesine tilki girdiğini zannedip tüfeğiyle ateş açan Mustafa Gökçe (67), fasulye toplayan gelini Gönül Gökçe'yi (31) vurarak öldürdü.

25.07.2020 01:29 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:34

Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü

BARTIN'da, bahçesine tilki girdiğini zannedip tüfeğiyle ateş açan Mustafa Gökçe (67), fasulye toplayan gelini Gönül Gökçe'yi (31) vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Karahüseyinli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan Gökçe ailesinin bahçesinde bulunan kümesteki 3 tavuğu tilki telef etti. Bu akşam saatlerinde de emekli madenci Mustafa Gökçe, mısır ve fasulye ekili bahçeden ses gelmesi üzerine av tüfeğini aldı. Bahçeye tilki girdiğini zanneden Mustafa Gökçe, evinin balkonuna çıkarak av tüfeği ile 2 el ateş etti. Bu sırada bahçede fasulye toplayan Gönül Gökçe, ensesine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kaldı. Mustafa Gökçe, gelinini vurduğunu fark edince 112 Acil'e haber verdi. Köye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Gönül Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gönül Gökçe'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Gönül Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları ise evin önünde sinir krizi geçirdi.

Mustafa Gökçe, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü

Kaynak: DHA

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