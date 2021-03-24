Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
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Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu

24.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:15

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'na, yaban hayatı çalışmaları için fotokapan kuruluyor.

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'na, yaban hayatı çalışmaları için fotokapan kuruluyor.

2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, mayıs ayında da merkezi Avusturya'da olan 'European Wilderness Society' tarafından 'Platin Yabanıl' sertifikasına layık görüldü. Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü personeli tarafından milli parkta fotokapan çalışmalarına başlandı. Alanda belirlenen noktalara kurulan fotokapanlar bölgedeki yaban hayatı ve hayvanlarının çeşitliliğini, sayısını ve yapılarını inceleme amaçlı kullanılacak. Milli park müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 14 fotokapan değişik bölgelere kuruluyor. Fotokapan görüntülerinin yaklaşık 1 ay bölgede kalmasının ardından elde edilen görüntüler ve veriler, milli parkta yaban hayvanı varlığının tespitine ışık tutacak.


Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu
Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlar kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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