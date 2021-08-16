Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar Hakkında - 18.00

BASIN DUYURUSU15. 08. 2021(18. 00 itibarıyla)11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

15. 08. 2021

(18. 00 itibarıyla)

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle 62 vatandaşımız (52 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Kastamonu'da; 4526 personel, 525 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 496 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 25 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak

Sinop'ta; 2492 personel ile 20 helikopter, 333 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 33 ambulans, 16 UMKE, 238 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak

Bartın'da; 1067 personel, 96 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 86 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak

Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 109. 920 sıcak yemek, 50. 952 kumanya, 50. 366 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Toplamda 3. 250 öğle ve akşam yemeği dağıtımı yapılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 1. 480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 372'si yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 533 afetzededen 469'u yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 814 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Çadırlarda 382 afetzede kalmaktadır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2. 733 kişilik kapasite bulunmakta olup, 146 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 000 kişilik kapasite ayrılmış olup 22 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 220 çadır, 660 battaniye, 660 yatak, 660 nevresim seti bölgeye sevk edilmiştir.

Acil Yardım Ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 Milyon TL, Sinop'a 3 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır. Toplamda 23 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

Enerji Çalışmaları

Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır.

Kastamonu genelinde farklı ilçelerde 17 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır. -

Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 75 jeneratörün montajı yapılmıştır. 40 adet boşta jeneratör mevcuttur. Sahada montaj yapılması uygun olan yerler tespit edildikçe montajları devam etmektedir.

Sinop genelinde 55 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır.

Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 41 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır.

Ulaşım Altyapı

Kastamonu'da; 14. 08. 2021 itibariyle Ağlı-Şenpazar arasında ekipler yolda 5 noktada göçmeler tespit etmiş olup, tespit ve onarım çalışmaları devam etmektedir. İnebolu-Kastamonu arası ulaşıma açılmıştır. Valay-1 Köprüsünün ayaklarında hasar oluştuğundan dolayı ve bir noktada meydana gelen heyelan sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştır. Evrenye-Devrekani yolu trafiğe açılmıştır. Ulaşım için bu noktalar kullanılmaktadır.

Bartın'da; Yapılan çalışmalar sonucunda Bartın-Karabük yolu kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Kumluca-Kozcağız arası ulaşıma kapanmıştır.

Sinop'ta; Oluza Köprüsü'nde hasar onarımı yapılarak trafiğe açılmıştır. Yapılan çalışmalarla SinopAyancık yolu bazı noktalarda tek şeritten olmak üzere kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. YenikonakErfelek yolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açılmıştır

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verilmektedir. Devrekani'de terfi merkezi su altında kaldığından geçici olarak kaynaktan su verilmektedir. Bozkurt'da yüksek yerlerdeki 4 mahallenin arızaları giderilerek su verilmektedir. Bozkurt Merkez mahallesini besleyen 2 adet kuyu tahrip olduğundan su verilememektedir

Bartın Abdipaşa'da Derecik mahallesi dışında kalan mahallelere su verilememektedir. Ulus ilçesinde içme suyuna ilişkin tu¨m arızalar giderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasatının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır.

Sinop Ayancık'ta atıl durumdaki kuyuların bakım onarımları yapılarak ilçeye su verilmiştir. İlçede 10 km'lik şehri besleyen içme suyu iletim hattı kullanılamaz duruma gelmiştir. Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Erfelek'te içme suyu konusunda bir hasar bulunmamaktadır. Tu¨rkeli'nde içme suyu kısmi olarak verilmeye başlanmıştır. Mevcut su kuyuları kullanılamaz durumdadır. Kuyulardan su temini sağlanması için boru temin edilmiştir.

Haberleşme Çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 12 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 16 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.

Psikososyal Destek

Sel felaketlerinde; ; Kastamonu İlinde 812 kişiye; Bartın İlinde 553 kişiye; Sinop İlinde 599 kişi olmak üzere toplam 1964 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Ayni Bağış ve Depo Yönetimi

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar da aşağıda sunulmuştur:

Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1. Alternatif) Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2. Alternatif) Kastamonu Şeker Fabrikası (3. Alternatif) Kastamonu Abana Sebahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Sinop Organize Sanayi Bölgesi Ayancık Belediyesi Olimpik Spor Salonu Bartın Ulus Şehit Musa Aytar Anadolu Meslek Lisesi

Tarım ve Orman

Taşkın bölgelerine kesif yem, yonca otu, saman ile sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için yem sevkiyatı yapılmıştır. Kastamonu'ya 42, 5 ton yem, 380 kg köpek-kedi maması ile Sinop'a 19 ton yem, 190 kg köpek-kedi maması sevkiyatı yapılmıştır.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre