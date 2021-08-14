Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar Hakkında - 08.00

BASIN DUYURUSU14. 08. 2021(08. 00 itibarıyla)11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

14. 08. 2021

(08. 00 itibarıyla)

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri'nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın'da; 947 personel, 115 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 77 iş makinası, 1 bot ve 6 motopomp, 1 arama köpeği, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak Kastamonu'da; 2807 personel, 368 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 298 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 44 beslenme aracı, 33 bot ve 56 motopomp, 3 dalgıç pompa, 3 jeneratör, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak Sinop'ta; 1693 personel ile 19 helikopter, 232 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 27 ambulans, 16 UMKE, 167 iş makinası, 1 JİKU, 12beslenme aracı, 8 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak Sevk Edilen/İntikal Halinde Ekipler

Kahramanmaraş AFAD 4 personel 1 araç, Bursa AFAD 4 personel 1 araç, Ankara AFAD 8 mini yükleyici (bobcat)

Adana AFAD'dan 12 personel ve 3 araç, Adana İHH'dan 5 personel ve 1 araç, Adana YAKUT'tan 4 personel ve 1 araç Kastamonu'ya sevk edilmiştir.

Adana AFAD'dan 15 personel, 3 araç, 1 bot, Sakarya Belediye Başkanlığı'ndan 2 personel, 1 cenaze nakil aracı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 2 personel, 2 cenaze nakil aracı Sinop'a sevk edilmiştir.

Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 40. 820 sıcak yemek, 23. 800 kumanya, 34. 818 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 1. 380 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 526 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 824 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Abana merkez aqua park bölgesine 40 çadırlık, Abana halı saha bölgesine 49 çadırlık çadırkent kurulmuştur. Çadırlarda 18 afetzede kalmaktadır. İhtiyaç halinde Abana Kent Ormanı da çadır kent alanı olarak kullanılmak üzere hazırlanmaktadır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2. 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 133 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık İlçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo'dan 100 battaniye gönderilmiştir.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 000 kişilik kapasite ayrılmış olup 24 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Acil Yardım Ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 Milyon TL, Sinop'a 3 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır. Toplamda 23 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

Enerji Çalışmaları

Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde 1 ilçe, 64 köye, Sinop'ta 83 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif durumdadır.

Ulaşım Altyapı

Kastamonu'da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatılmıştır.

Bartın'da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkılmıştır.

Sinop'ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana gelmiştir. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verilmektedir. Bozkurt'a içmesuyu verilememekte olup üst mahallelere küçük kaynaklardan su temini sağlanmaya başlanmıştır.

Bartın Abdipaşa'da Derecik, ve Ulupınar mahallelerine su verilememektedir.

Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir. DSİ tarafından daha önce açılan kuyu devreye alınarak ilçeye su verilmesi planlanmaktadır. Türkeli'de içmesuyu verilememektedir. Geçici olarak derin kuyular ile ilçeye su verilme çalışmaları devam etmektedir.

Haberleşme Çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesine 28 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.

Psikososyal Destek

Sel felaketlerinde; ; Kastamonu İlinde 602 kişiye; Bartın İlinde 522 kişiye; Sinop İlinde 332 kişi olmak üzere toplam 1. 456 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Ayni Bağış ve Depo Yönetimi

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar da aşağıda sunulmuştur:

Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1. Alternatif) Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2. Alternatif) Kastamonu Şeker Fabrikası (3. Alternatif)

Yağış Miktarları

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨'nden alınan bilgiye göre, 10. 08. 2021 (06. 00) - 13. 08. 2021 (00. 00) saatleri arasında (63 saat) Sinop Ayancık ilçesine 331. 41 kg/m2, Tu¨rkeli ilçesine 225. 40 kg/m2, Ayancık Çangal'a 226 kg/m2, Ayancık Akören köyu¨ne 213. 70 kg/m2, Sazlı köyu¨ne 155. 49 kg/m2, Erfelek ilçesine 151. 10 kg/m2, Sinop'a 125. 40 kg/m2, Boyabat Dranaz Tu¨neline 108. 03 kg/m2; Kastamonu Bozkurt Mamatlar köyu¨ne 453. 81 kg/m2, Devrekani Kuz köyu¨ne 386. 23 kg/m2, Ku¨re ilçesine 393. 96 kg/m2, Abana ilçesine 279. 26 kg/m2, İnebolu'ya 281. 28 kg/m2, Bozkurt ilçesine 161. 88 kg/m2; Bartın Ulus Ceyu¨pler köyu¨ne 362. 38 kg/m2, Ulus'a 166. 20 kg/m2, Ulus Çubukeli köyu¨ne 136. 82 kg/m2 yağış du¨şmu¨ştu¨r.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak: Habermetre