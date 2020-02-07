Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iskeleler su altında kaldı

07.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:50

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, sağanak ve eriyen kar nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın su seviyesinin 5 metre yükseldiğini belirterek, "Olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz." dedi.

Kentte, geçen hafta yüksek kesimlerde kar yağışının ardından, dün ve önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle merkezden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Irmağın Yalı mevkisinde gezi teknesi iskeleleriyle Çağlayan Piknik Alanı sular altında kaldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun yağışla teyakkuzda beklediklerini belirtti.

Irmağın yaklaşık 5 metre yükselmesine karşın ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını aktaran Akın, "Ekiplerimizle 24 saat esasına dayalı olarak olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz. Fen işleri ve itfaiye ekiplerimiz sürekli ırmaktaki su seviyesini kontrol ediyor. Yalı mevkisindeki iskeleler su altında kaldı yine Çağlayan Piknik Alanı'nın bir kısmı suyla kaplandı. O bölgenin yolu da şerit çekilerek araç ve yaya girişine kapatıldı." diye konuştu.

Yine Kirazlı Köprü Barajı'nın da geçmiş yıllarda yaşanan ırmaktaki ani su yükselmesini de önlediğini vurgulayan Akın, şunları söyledi:

"Yağmur yağdığında barajın kapakları kontrollü olarak açılıyor, su birikmesinin önüne geçilmiş oluyor. Kirazlı Barajı'ndaki kapaklardan bırakılan suyun yanı sıra derivasyon tünellerinden bırakılan su da kent merkezinden geçen ırmaktaki su seviyesinin aniden yükselmesini önlemiş oluyor. Bu şekilde geçmiş yıllarda yaşanan ani sel korkusunu da yaşamamış oluyoruz ama biz yine teyakkuz halinde bekliyoruz."

Kaynak: AA