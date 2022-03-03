BARTIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Haberler

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BARTIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

ULUS, BARTIN (DHA) - BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Soğcaksu geçidinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Sabah saatlerinde Ulus ilçesine bağlı Karahasan ve Çerde köylerinde kar yağışı etkili oldu. Köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bartın- Kastamonu yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde, dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Soğucaksu geçidinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

BARTIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

BARTIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

BARTIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Karahasan, Bartın, Ulus, kar, Güncel, Haberler

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