Bartın'ın İnkumu sahilinde yeni sezon hazırlıkları
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Bartın'ın İnkumu sahilinde yeni sezon hazırlıkları

Bartın'ın İnkumu sahilinde yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın Belediyesi tarafından İnkumu sahilinde yeni sezon hazırlıkları yapıldı.

Bartın Belediyesi tarafından İnkumu sahilinde yeni sezon hazırlıkları yapıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, tatil beldesinde sıcak asfalt, kaldırım onarım ve temizlik çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Kaldırım düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Akın, "Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı elektrik atölyesi personelimiz tarafından LED aydınlatma direklerinin onarımı yapılarak boyanıyor. İnşallah tüm çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak, İnkumu'nu yeni sezona hazır hale getirmiş olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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